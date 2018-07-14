В Британии школьникам предложили летом ходить с ложками в штанах

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Это может помочь, если ученика попытаются незаконно вывезти, посадив на самолёт.

Спрятанная в штанах чайная ложка привлечёт внимание работников аэропорта, и школьник сможет попросить у них о помощи. Дело в том, что именно летом злоумышленники, промышляющие торговлей людьми или организацией принудительных браков, обращают на подростков особое внимание. Тогда у школьников каникулы, и они часто проявляют меньше осторожности, радуясь возможности отдохнуть, например, где-нибудь у моря.

Противостоять такому до конца не получается, а потом нужно идти хотя бы на небольшие ухищрения. Одно из них придумали в школе города Лидс в Британии. По мнению местных педагогов, чайная ложка станет идеальным вариантом, поскольку достаточно небольшая, потому её легко спрятать, а металлическая основа позволит ей стать доступной для детекторов в аэропорту.