«Не лезьте в постель»: Лена Миро раскритиковала предложение приравнять сожительство к браку

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По словам популярного блогера, один из партнёров первоначально может и не воспринимать другого, как будущего члена семьи.

Предложение было высказано политиком Антоном Беляковым. Лена Миро отметила, что оно фактически означает необходимость в случае расставания содержать своего более бедного сожителя согласно пункту о разделе имущества. Блоге отметила, что второму партнёру такое вряд ли будет интересно. Изначально сожительство скорое создание семьи не предполагало, это возможность попробовать совместную жизнь с вариантом быстро и без юридических накладок разойтись, не давая пафосных обещаний любить вечно.

Критикуя предложение Белякова, Лена Миро отметила, что оно будет выгодно исключительно для «тунеядцев и прилипал», рассчитывающим на отступные от брака. Блогер призвала депутатов «не лезть в постель», позволив сторонникам сожительства самим решать, нужен им брак или нет. Подытоживая, Лена Миро назвала закон «ограничением свободы воли».