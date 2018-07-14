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Получение инвалидности станет реальной угрозой для любителей сэкономить.

Сезон летних отпусков в самом разгаре. Родители с детьми посещают пляжи и парки развлечений, а жаркое солнце сжигает все на своем пути. Для того, чтобы спастись от вредных лучей, люди массово используют солнцезащитные очки. Врачи назвали скрытую опасность дешевых очков от солнца.

Ежегодные данный статистики подтвердили ужасающую тенденцию того, что люди страдают расстройствами зрения из-за собственной халатности. Причиной разрушения сетчатки глаза может стать некачественный материал для изготовления оправы и «стекла» этого популярного аксессуара. В Волгограде офтальмолог предостерегла людей от покупки дешевых китайских очков.

«Летом риск получить травму особенно велик у детей. Никогда не стоит экономить на солнцезащитных очках, потому что дешевые изделия только усиливают вредоносное воздействие ультрафиолета. Пластмасса не способна блокировать ультрафиолет, а лишь затемняет свет, при этом наши зрачки расширяются, пропуская весь поток опасных лучей на сетчатку », – сообщила специалист.

Эксперт советует отказаться от покупки некачественного аксессуара и ходить под лучами солнца. Важный момент – на качественных очках всегда стоит отметка UV и стандартная защита – UV 400.