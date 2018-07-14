«Портал пришельцев»: В небе Улан-Удэ во время буддийского обряда заметили НЛО

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8 июля заметили космический корабль, наблюдающий за землянами.

Портал пришельцев открылся после песни над Улан-Удэнским дацаном на Верхней Берёзовке. Народные пированья во время буддийского обряда закончились опасностью. В небе Улан-Удэ заметили НЛО. Странный объект изучал людей по секретной программе гуманоидов, как предполагают уфологи. Ничего не подозревая, люди продолжали отдыхать и не были в курсе того, что над ними парит космолет инопланетян.

«Непонятный объект с 14:24:30 хорошо заметен немного правей центра экрана. Прошу помочь идентифицировать», - сообщил автор ролика.

Эксперты уже прокомментировали этот случай и подчеркнули, что вариант наличия НЛО отбрасывать нельзя. Вероятность того, что это был самолет или дрон не может быть реальной, поскольку в ролике видны быстры передвижения неизвестной «точки» по видео. Этот факт можно приметить только при очень пристальном рассмотрении. Ученые предполагают, что этот факт может свидетельствовать о том, что НЛО вновь начали следить за людьми.