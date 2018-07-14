«7 минут смерти»: Актёр нарисовал, каким увидел загробный мир, пока был мёртв

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60-летнему актёру стало плохо во время похода в ресторан с женой. Находясь на грани смерти, мужчина увидел загробный мир, изображениями которого решил поделиться со всеми.

Благодаря вмешательству медиков мужчину удалось спасти. Но около 7 минут Шив Груол был фактически мёртв, и за это время актёр испытал опыт, который изменил его жизнь. Мужчина отмечает, что полностью осознавал, как его мозг умирает, но он мог ощущать мир вокруг себя, будто находился за пределами своего тела.

Шив отмечает, что за короткий промежуток времени он отправился в некое «космическое путешествие», в котором увидел загробную жизнь такой, какая она есть. Кроме этого, за ним сохранилось право выбрать, жить ему дальше или умереть. Из-за перенесённых повреждений Гроулу пришлось отказаться от актёрской карьеры, но он нашел другой выход. Мужчина начал рисовать картины, на которых отображает увиденный им мир во время смерти. Это позволяет ему более точно понять, что с ним произошло, а также предоставить возможность другим ознакомиться с загробным миром.