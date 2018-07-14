Футбольный фанат из Лондона восхищен красотой девушек Железноводска

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Кроме быстрых футболистов, современных арен и массы развлечений в России есть еще один козырь.

Футбольный фанат остался под неизгладимым впечатлением после посещения Железноводска. Из Лондона мужчина приехал на мундиаль и самоотверженно поддерживал родную сборную, которая, к сожалению, не смогла обыграть сборную Хорватии. После игры парень решил насладиться красотами экскурсионных туров. Но одно его поразило до глубины души. Футбольный фанат из Лондона восхищен красотой девушек из России. Стройные, фигурные, с отличными данными объемов груди и кристально чистой улыбкой стали для британца воплощением красоты. Они нарядились для детской экскурсии в образы Хозяйки горы Железной и целебных источников.

Русские народные костюмы, румянец и пышнота – стали для мужчины решающим аргументом в сравнении россиянок с британками. Во время поездки по Краснодарскому краю, в планах болельщика покорить Эльбрус.

«Россия – страна дружбы. Я рад, что приехал сюда, хотя и были сомнения. Улыбчивые, гостеприимные, красивые люди встречали нас во всех городах. Я обязательно приеду в Россию снова», – сказал мужчина.