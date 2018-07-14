«Генетическая зачистка»: В конце 2018-го Украина навсегда присоединится к России

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Межгалактические корабли уничтожат в РФ власть имущих и проведут насильственный переворот в Киеве, считает российский пророк Легран.

В конце 2018-го капитализм и его институты будут уничтожены в России. В частности, перестанут существовать корпорации и прочие объединенные группы. Украина пребывает в забвении, которое выльется в насильственный государственный переворот. У Киева не останется выбора, кроме как навсегда присоединиться к России. Уничтожению власти имущих в РФ Легран дал максимально пафосное название – «генетическая зачистка».

В предсказании пророка довольно туманным выглядит будущее президента России Владимира Путина. Его время истекло, а стране как воздух нужен новый лидер, считает Легран.

К слову, о том, что Украина навсегда присоединится к РФ, говорят многие отечественные старцы и прорицатели. Политологи и вовсе не сомневаются, от независимости Киева не осталось практически ничего. Что касается остальных предсказаний Леграна, преимущественная часть интернет-сообщества сочла их за бред сумасшедшего.