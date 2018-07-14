«Я сейчас умру»: Врач научила бороться с паническими атаками

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Приступ удушья, страх за свою жизнь, скачки давления и острую сердечную боль чувствует человек при заболевании, похожем на кардионевроз или вегетососудистую дистонию. Как прийти в себя в такой ситуации, рассказала эксперт.

Волгоградский врач Елена Синолицая раскрыла истинную клиническую картину панических атак. Мысли по типу «я сейчас умру» или «мне нечем дышать» возникают из-за расстройства нервно-психической системы, вегетативная здесь ни при чем. Почувствовав приступ удушья, сопровождающийся сердечными болями, скачками давления и тревогой за свою жизнь, необходимо обратиться к психотерапевту, а не к кардиологу.

Также врач научила пациентов бороться с паническими атаками посредством антидепрессантов. Разумеется, прописать таблетки может исключительно специалист. Внезапные необоснованные опасения за свою жизнь зачастую возникают у женщин 18-45 лет. Все чаще подобными расстройствами нервно-психической системы начинают страдать мужчины. С чем это связано, эксперты объяснить не могут.