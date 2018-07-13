Шойгу на отдыхе преподал «урок жизни»

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Глава Минобороны находился на отдыхе в регионе, являющимся для него родным. Его сопровождал земляк, руководитель Тувы Шолбан Кара-олл.

Он написал в своём аккаунте, что Сергей Шойгу на природе преподал всем «урок жизни». Это касается того, что он выпустил в родную стихию пойманную ранее редкую рыбу таймень.

К природе, как сообщил глава Тувы, нужно относиться бережливо. Именно так поступали предки. Именно такие поступки совершают старшие. Также руководитель региона проинформировал подписчиков своего аккаунта в «ВКонтакте», что ужин, приготовленный на костре, был без изысков. Обычным, таёжным. Именно поэтому он получился особенно вкусным.

Шойгу не первый раз проводит отпуск на территории родного региона. В прошлом году он посетил Туву вместе с Владимиром Путиным, который занимался там рыбалкой.

Часть подписчиков отмечают, что Шойгу, несмотря на внушительные размеры, попался лишь «малёк». Таких всегда нужно отпускать. Взрослые таймени намного крупнее. Другие пожалели, что Шойгу не загадал три желания. Многие отметили, что таймень занесён в Красную книгу.

В любом случае, у Шойгу получился «урок жизни».