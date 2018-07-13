Миллионер лишил жену всего имущества ради молодой любовницы

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Подмосковный бизнесмен Николай Бабин оставил экс-супруге свои многомиллионные долги и ушел к другой.

Ольга Бабина уже три года судится со своим бывшим мужем Николаем. Предприниматель подал документы на развод, закрутив роман на стороне. Теперь Бабина в суде отстаивает свое право на получение половины нажитого в браке имущества, которое оценивается в 100 млн руб.

Женщина не отрицает, что четверть имущества уже получила. Но миллионер лишил жену возможности получать прибыль с торговых точек – она до сих пор не может вступить в законные права.

Сейчас Бабина живет со своим 32-летним сыном Кириллом. Он раньше матери узнал, что отец ей изменяет. У молодой любовницы миллионера тоже есть ребенок. Но самое страшное известие Ольга узнала потом – бывший муж задолжал миллионы. Бабина не сомневается, что документы, подтверждающие наличие задолженности, – это подделка и нужны для того, чтобы обмануть ее.

Адвокат миллионера Алексей Шумилин рассказал, что его клиент предлагал бывшей жене разделить бизнес и имущество и предупреждал — у него есть финансовые обязательства перед кредиторами. Он рассказывает о том, что два года назад предложил Ольге мирно разойтись. Хочет оформить брак с новой женой. Но Ольга решила все поделить поровну.

«Я подал в суд, чтобы и долги поделили пополам. Она живет хорошо: четыре дома на участке у сына, ездит на новой машине. И приходит с четырьмя адвокатами в суд», - сообщил предприниматель.

Ольга подтверждает сказанное мужем, но, тем не менее, продолжает настаивать на своем: муж лишил ее всего имущества, и она ничем не может воспользоваться. А продавать недвижимость, чтобы погасить долги, она не планирует.