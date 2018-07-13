«Русская Барби» рассказала о технике, которая помогает ей уснуть

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Валерия Лукьянова призналась, что ей трудно уснуть без снотворного, но она нашла для себя выход в регрессивном самогипнозе в прошлые жизни.

Методика регрессивного самогипноза подразумевает мысленное возвращение в свой внутренний мир с целью самопознания. С помощью этой техники люди исследуют своё прошлое и находят ответы на многие свои вопросы. Например, одна из детских писательниц уверяет, что нашла причину своих фобий, а детектив узнал, что в прошлой жизни был серийным маньяком. Валерия Лукьянова заявляет, что она была Марией Оршич – мифической девушкой-медиумом, улетевшей с Земли в попытках скрыться от нацистов во времена Второй мировой войны.

Аматуе уверяет, что её омолодили в легендарной подземной стране Агарте и подкинули младенцем к её земной семье. Однако эта версия вызывает у девушки множество вопросов. Например, Валерия не знает, почему она похожа на своих названных родителей и почему она родилась с чёрными волосами спустя 7 месяцев после зачатия, хотя она всегда была блондинкой. Ответ девушке помогла найти практика самогипноза. Лукьянова выяснила, что все люди с правильными чертами лица похожи друг на друга, именно поэтому её было решено отдать на воспитание её матери-красавице. Также «русская Барби» подробно рассказала о своей жизни в теле Марии Оршич на своей странице в социальной сети Instagram.