Алиса Лобанова выступила с презентацией на форуме Синергия

Сегодня, 04:50

Спикером форума университета «Синергия» стала соучредитель крупнейшего в России интернет-магазина по продаже игрушек TOY.RU и организатор благотворительного проекта «Поделись ДоброTOY», предприниматель Алиса Лобанова.



Благодаря участию самых успешных бизнесменов, талантливых ораторов и харизматичных лидеров, форум пользуется огромным успехом как в России, так и за рубежом.



Алиса Лобанова пришла в коммерцию не очень давно, но в короткий срок смогла разобраться в бизнес-процессах и вывести компанию TOY.RU в безусловные лидеры рынка. Бизнесвумен в своей 30-минутной презентации «Как за 2 года сделать имя компании известным» не просто рассказала о становлении компании – первопроходца в отечественной индустрии игрушек, ее маркетинговой политике, сертификации игрушек, конкуренции в бизнесе, но и поделилась массой практических советов по эффективному развитию стартапа без больших вливаний в рекламу. Ее выступление очень впечатлило аудиторию – спикеру задали много вопросов и долго не отпускали со сцены.