Женщина, которую «похоронили» врачи и муж, победила рак

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Женщина мужественно сражалась с болезнью и сумела доказать всем, что она чего-то стоит.

В 2016 году жительница Москвы Екатерина Куликова праздновала с семьей Новый Год под Геленджиком. Внезапно у нее начались сильные боли в животе. Она решила не портить праздник близким и ничего не говорила до того момента, пока ей не стало хуже. Отец отвез ее в больцу Новороссийска и там ей поставили диагноз: рак. Сначала Екатерина не поверила и отправилась в Москву на повторные анализы. Она до последнего не верила, что, возможно, ей осталось недолго. Анализы она проходила целый месяц, и московские врачи подтвердили диагноз.

Сначала москвичка подумала, что ей незачем бороться: муж ушел, все болит, только обуза для семьи. Но история подруги ее мамы, которая отчаянно боролась с онкологией и никогда не жаловалась, вернула ей веру в себя. Да, та женщина погибла, но Екатерина подумала: «Если она могла бороться, то и я могу». Она отправила свою дочь матери, а отец приехал к ней. За это время они успели узнать друг друга так, как не знали до этого.

Екатерина пережила восемь химиотерапий и две пересадки костного мозга. Последняя химиотерапия была, по ее словам, самой тяжелой. У нее все время что-то болело и ныло, особенно ужасными были перепады настроения. Но, несмотря на то, что бывший муж попытался отнять у нее ребенка, что она физически страдала все это время, женщина, которую «похоронили» все, кроме родителей, - врачи и муж, победила болезнь и сейчас пишет рассказы и общается с новыми друзьями из интернета.