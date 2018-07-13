В Пензе гроб, лежащий в мусорном баке, напугал жителей

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Жители города в недоумении и не понимают причины такой утилизации гроба.

В Пензе в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован синий гроб, лежащий в мусорном баке и сфотографированный очевидцем. «Кто-то передумал. Доброе утро!» - так озаглавил автор пост в одной из групп. Некоторых жителей напугал такой исход и они ужаснулись подобной находке в день «пятницы 13-го»: «Вот же ж жесть», «Жутковато», «А он внутри точно пустой?». А другие посмеялись над забавной шуткой: «Утро начинается не с кофе», «Цвет настроения синий», «Потому что дорого умирать». Хотя некоторые комментаторы усомнились в реальности происходящего. По их словам, данное фото было подстроено, чтобы или же напугать, или же насмешить подписчиков группы. В основном диапазон эмоций часто колебался, и комментаторы так и не узнали, какая же версия была правильной.

В Омске ранее также был обнаружен выброшенный гроб. Неизвестна и причина такой утилизации. Местные жители не уверены, был ли использован данный гроб, но находку они сочли жутковатой.