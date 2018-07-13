В московском метро к ЧМ-2018 обновили навигационные знаки

Сегодня, 16:37

Для упрощения пользования метро иностранными болельщиками была переведена вся необходимая справочная информация.

В московском метро обновлено около 62 тысяч навигационных знаков. По словам заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, навигационные знаки, в количестве шестидесяти тысяч, обновили уже до ЧМ-2018, а остальные две тысячи - после начала мундиаля. Согласно отчету о проделанной работе, сообщается, что также были изменены некоторые расположения знаков в метрополитене, так как видение иностранцев немного отличается от российского. По словам Р.Латыпова, иногда случалось так, что иностранный болельщик просто не замечал висящий в двух метрах от него знак и смотрел в другое место. Такие небольшие промахи были исправлены.

Сообщается, что на центральных станциях метро на английский язык переведена абсолютно вся информация на табличках, а на всех остальных лишь основные станции метро. Также вся аудиоинформация продублирована на международный английский язык.