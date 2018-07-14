Цены на продукты в Омске – самые низкие в Сибири

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Росстат подвел итоги стоимости минимального продуктового набора по регионам России. Согласно данным, сaмые высокие цены на продукты оказались в Чукотском автономном округе (10 003,7 рубля), а самая низкая стоимость условного продуктового набора – в Cаратовской области (3 338,7 рубля).

Самые низкие цены в Сибири зафиксированы в Омской области. Эта сумма составляет 3 456,93 рубля, что ниже данных июня прошлого года на 8%. Во всероссийском рейтинге Омская область – 7-я по дешевизне продуктов.

При сравнении цен продуктового набора по федеральным округам выяснилось, что дешевле всего продукты в Приволжском, а дороже всего – в Дальневосточном округах.

Минимальный набор продуктов был утвержден Росстатом в 2014 году. На эти мизерные количества, прямо скажем, не разгуляешься. Например, на человека в год заложено свинины – 4 кг, макаронных изделий – 6 кг, риса – 5 кг, свежих огурцов – 1,8 кг, печенья и карамели – по 700 г.

Такого количества продуктов, по мнению чиновников, будет достаточно среднестатистическому россиянину для поддержания его жизнедеятельности.