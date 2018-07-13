Российский эксперт высказалась о необходимости отмены пенсий

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Работающие старики смогут сохранять любовь к жизни и увлечениям.

Авторы скандального шоу «Пусть говорят» недавно запустили в эфир другую передачу «Старость подождёт». В ней участвовала 91-летняя жительница Красноярского края и путешественница Елена Ерховая. Авторы шоу использовали её как инструмент пропаганды повышения пенсионного возраста.

Дело в том, что женщина до сих пор работает, будучи на пенсии, и активно ездить по всему миру. Елена Ерховая уже побывала в Италии, Германии, Испании, Чехии, Турции и других странах. По словам старушки, она копит на поездки пенсионные деньги, а также деньги от продажи цветов.

После того, как 91-летняя Елена Ерховая стала популярна, ей покупали путёвки многие российские звёзды, такие как Басков и Галкин.

Российский эксперт, который был на шоу, считает, что баба Лена вдохновляет своей активностью. Другой специалист Наталья Починок, доктор экономических наук, и вовсе высказалась в необходимости отмены пенсий на территории РФ. Она заявила, что с работой люди могут «поддерживать интерес в жизни».

Однако пользователи Сети усмотрели в таких нелепых мнениях пропаганду. Если не нужна пенсия, считают люди, то и не нужны всякие налоги и отчисления государству. Почти 90% всех россиян относятся к решению властей о поднятии пенсионного возраста крайне негативно. На этом фоне рейтинги Путина буквально рухнули.