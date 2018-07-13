Петербуржцы ищут добровольцев, чтобы приютить покалеченную змею

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В Московском районе Петербурга горожане нашли покалеченную змею. На нее, по-видимому, наехала машина, и бедное пресмыкающееся смогло только отползти с проезжей части дороги. Очевидцы вызвали спасателей.

Выяснилось, что змея эта – полоз. Длина ее – 60-70 сантиметров. Пока спасатели забрали пострадавшую к себе, но долго держать змею на работе не получится, поэтому петербуржцы в Сети ищут добровольцев, готовых приютить животное.

Полозы относятся к семейству Ужеобразных, они не ядовиты, хотя зубы у них есть, и укусить они могут до крови.