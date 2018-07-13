Летающую тарелку нашли в воде у берегов Греции

Сегодня, 14:42

Изучение фотографий со снимков часто наталкивает людей на необычные находки. Иногда это просто живописные и красивые места, а в других случаях – доказательства существования НЛО.

Снимки из сервиса Google Earth покрывают всю Землю, из-за этого неудивительно, что на них находятся загадочные вещи. Один из пользователей Сети изучал снимки побережья возле греческого города Салоники. На глаза ему попался загадочный круглый предмет, который состоит из двух кругов. Оба они идеальны по форме, а в диаметре составляют 75 и 26 метров. Эксперты считают, что объект находится на глубине около 20 метров.

Находка сразу вызвала к себе интерес, и большинство считает, что на снимки попала летающая тарелка пришельцев. Одни считают, что в воде она оказалась в результате крушения, другие предполагают, что НЛО просто прятался от людских глаз. Но есть и те, кто хочет верить в привычное объяснение находки. Они уверены, что на изображении обычное природное образование, которое пользователи хотят считать доказательством внеземной жизни. Летающая тарелка заставила многих пользователей искать подобные объекты на других изображениях.