13 студентов стали одержимы духом хаоса

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После появления загадочной чёрной фигуры дети стали кричать и биться в конвульсиях.

По меньшей мере 13 студентов старшей школы на Филиппинах в провинции Себу вчера, 12 июля, оказались одержимы злым духом. Все пострадавшие были девочками.

Руководитель отдела здравоохранения Себу доктор Рене Кэйтан заявил, что девочки действительно были одержимы неким духом хаоса. По словам специалиста, инцидент произошёл с ученицами восьмых и девятых классов Национальной средней школы.

Стоит отметить, что в школе произошла настоящая паника, после того как ученики увидели странную чёрную фигуру неизвестного существа. Сразу же после этого девочки стали бесконтрольно кричать, падать на пол и биться в конвульсиях.

Местные жители рассказали, что всё дело в древнем кладбище, на которых была построена школа. По словам монахов, злые духи терроризируют детей уже не первый раз. Из-за множества подобных случаев школьников часто отправляют в различные монастыри для соответствующей терапии.