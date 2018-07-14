«Чертова пятница 13»: Попытка украсть курицу обернулась для вора купанием в экскрементах

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Неожиданное место укрытия стало купелью для неопытного злоумышленника.

Хозяин вопреки всей ситуации рад, что в его двор забежал этот преступник. Причиной его визита стала курица, которую он хотел украсть. Попытка украсть курицу обернулась для вора купанием в экскрементах. Мужчина уже почти был с прибылью, но хозяин пришел во двор. Чтобы избежать расправы, вор решил спрятаться в туалете, но шаткое помещение и пол провалились под весом любителя курятины.

«Выехали наши [сотрудники полиции] и задержали человека. Он залез во двор, [чтобы] украсть курицу, но хозяин вышел во двор и мужик хотел спрятаться в туалете. Когда он туда вбежал, пол провалился, и он упал в яму», - говорится в официальном сообщении правоохранителей.

Более того, теперь этот нарушитель стал звездой Сети, поскольку видео его похождений и купаний сняли очевидцы. Виной такому неожиданному исходу, по словам мужчины, стала «чертова пятница 13».