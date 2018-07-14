«Чертова пятница 13»: Попытка украсть курицу обернулась для вора купанием в экскрементах

Неожиданное место укрытия стало купелью для неопытного злоумышленника.
Хозяин вопреки всей ситуации рад, что в его двор забежал этот преступник. Причиной его визита стала курица, которую он хотел украсть. Попытка украсть курицу обернулась для вора купанием в экскрементах. Мужчина уже почти был с прибылью, но хозяин пришел во двор. Чтобы избежать расправы, вор решил спрятаться в туалете, но шаткое помещение и пол провалились под весом любителя курятины.
Более того, теперь этот нарушитель стал звездой Сети, поскольку видео его похождений и купаний сняли очевидцы. Виной такому неожиданному исходу, по словам мужчины, стала «чертова пятница 13».