В Воронеже чиновники запретили выдавать ребёнку с ДЦП бесплатную коляску

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Российские чиновники продолжают издеваться над людьми. В особенности неприятно, когда над малолетними детьми с врождёнными заболеваниями.

В Воронеже чиновники запретили выдавать ребёнку, у которого с рождения диагноз ДЦП, бесплатную коляску. Мать 5-летней малышки твёрдо решила судиться.

Ребёнку с ДЦП прогулки на улице возможны только, применяя специальную коляску. Её стоимость начинается от 100 тыс. рублей. По закону, больные дети должны получать их бесплатно.

Затем они заменяются каждые четыре года. Первую коляску семье дали без проблем. Сложности возникли, когда они обратились за второй.

Неврологи, работающие в Воронеже, сделали ребёнку повторную экспертизу. После чего заявили, что коляска не положена.

Мать сообщила, ей сказали, что с подобным ДЦП ребёнку вообще нечего делать на улице. На основании этого чиновники в Воронеже не стали выдавать новую коляску.

Своё решение они изменили лишь после того, когда родители девочки твёрдо решили судиться. Чиновники сообщили, что по новому закону, коляска не положена, но они сделают исключение.