Поклонница решили развеселить Бэкхема своей грудью

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Проезжая мимо Бэкхема на авто фанатка заметила его грустные глаза и решила подбодрить любимца. Во время движения транспортного средства девушка оголила грудь.

Стояние в пробках всегда является очень сложным моментом для автомобилистов, но в некоторых случаях оно может стать довольно приятным делом. Так, во Флориде (США) поклонница легендарного футболиста Дэвида Бэкхема заметила его в соседнем автомобиле. Девушка рассмотрела кумира вблизи и пришла к выводу, что он очень расстроен и требуется поддержка.

Развеселить своего любимца красотка решила довольно своеобразно – она высунулась из окна собственного транспортного средства и оголила свои женские прелести. После этого она стала размахивать руками, чем привлекла взгляды не только экс-форварда сборной Англии, но и других мужчин, которые стояли в пробке.

Реакция футболиста на такой перформенс фанатки неизвестна, а вот другие автолюбители были довольны таким поворотом событий. Девушку фотографировали, а потом выложили снимки в интернет, где в комментариях о таком поступке мужчины отозвались довольно позитивно, а вот женщины посчитали его довольно глупым.

Известно, что Дэвид Бэкхем проводил переговоры по поводу своей новой футбольной команды, которой станет Miami MLS. Сообщается, что они прошли успешно, но окончательные сроки перехода спортсмена не разглашаются.