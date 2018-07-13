Чеченский министр призывает россиян к многожёнству

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Это помогло бы решить демографическую проблему в государстве.

Джамбулат Умаров, чеченский министр по вопросам нацполитики, открыто призывает к многожёнству всех россиян. По словам политика, речь идёт о том, что не стоит лицемерить.

Джамбулат Умаров считает, что если у мужчины появляется необходимость в том, чтобы рядом с ним, кроме законной супруги, была ещё одна женщина, то это стоит делать честно и открыто.

В своём интервью Умаров также опроверг все слухи о том, что в Чечне якобы всех правоохранителей заставили найти себе вторую супругу в течение всего лишь одного месяца. По словам министра, все слухи – самая обычная шутка, которую распространили через социальные сети и мессенджеры.

Стоит отметить, что ещё в январе 2016 года муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов также заявлял, что в России стоит снять запрет на многожёнство. Это избавило бы государство от демографических проблем.

Как считает муфтий, девушки не могут выйти замуж только из-за того, что им не достаётся мужчин. Он также добавил, что мусульмане могут взять в жёны до четырёх женщин, но только если у потенциального мужа хватит на них денег и физических возможностей.