На 900% увеличилось число заболевших менингитом на Ямале

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Шокирующая статистика может грозит серьезными последствиями.

Заболеваемость менингитом переходит все границы и, несмотря на особое лечение и профессиональный подход врачей, не радует статистический отдел Минздрава. Неутешительные данные по количеству пострадавших от встречи с клещами, животными. Менингококковая инфекция за шесть месяцев 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года подскочила в распространении на Ямале на 900% — увеличение с 1 заболевшего до 10.

Роспотребнадзора по ЯНАО посоветовал более пристально отнестись к симптомам болезни и процессу ее лечения. Особое внимание уделили профилактике. Вакцинацию прошли уже 2069 человек, в том числе 1793 детей. Распространение энтеровирусной инфекции увеличилось за первое полугодие 2018 года на 35,7%. Среди заболевших 95% это дети до 14 лет. Подскочили показатели по педикулезу на 22,1%: с 95 случаев до 116.