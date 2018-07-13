Мать голодающего Сенцова просит Путина помиловать сына

Сегодня, 11:33

Тот уже два месяца голодает в одной из колоний на Ямале. Он требует дать свободу всем находящимся в РФ «украинским политзаключённым».

Мать голодающего Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину. Она просит президента помиловать её сына.

Людмила Сенцова в обращении к Путину сообщила, что знает сына «мирным гражданином и человеком, увлечённым кинорежиссурой».

Женщина сказала, что ей трудно судить, насколько велика вина сына, хотя сама она в неё не верит. Одновременно, она просит Путина обратить внимание, что тот никого не убивал.

Мать Сенцова просит Путина о проявлении милосердия и помиловании сына. С аналогичной просьбой к президенту РФ уже обращался ряд деятелей культуры.

Комментируя их обращения, Дмитрий Песков сообщил, что процедура помилования может быть инициирована лишь самим осужденным.

Адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный просьб о помиловании направлять не будет.

В августе 2015 года суд признал, что украинский режиссёр виновен в том, что готовил теракты в Крыму. Фемида определила для Сенцова 20 лет пребывания на строгом режиме.

На «Прямой линии» Путина спросили о возможности обмена Сенцова на Кирилла Вышинского, журналиста РФ, арестованного на Украине. Президент ответил, что не исключает подобную возможность.

В то же время он отметил, что Вышинский задержан за профессиональную деятельность, а Сенцова осудили за подготовку теракта, что является несопоставимыми вещами.