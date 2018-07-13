Самолет Москва – Пермь вез на борту 1,5 тонны оружия

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Пассажиры рейса Москва – Пермь были возмущены задержкой вылета борта. Объяснение, которое они получили от представителей авиакомпании, возмутило их еще больше – оказалось, что на борту вместе с людьми летели 1,5 тонны оружия.

Вчера 12 июля вылет рейса Москва – Пермь, который совершал самолет S7 Airlines, был задержан. Такие неудобства вызвали возмущение пассажиров, которые требовали объяснений. Руководство авиакомпании, которая выполняла рейс по маршруту, сообщило, что на борт проходит погрузка 1,5 тонны оружия, что и задержало вылет.

Такая информация не очень обрадовала пассажиров, ведь в это время все они уже находились в самолете, а сходить со своих мест экипаж запретил. Очевидцы сообщили, что на все возмущения людей стюардессы отвечали очень грубо. Из-за того, что во время погрузки такого опасного груза на пассажирский борт возникли проблемы, пришлось ожидать подвоза нового ящика с оружием.

После того, как борт приземлился в аэропорту назначения, пассажиры рассказали об инциденте в социальных сетях, где пользователей также возмутило такое положение вещей в российской авиации. Хотя некоторые все же решили, что такая информация является шуткой пилота, который просто хотел разрядить ситуацию на борту.

Руководство авиакомпании пока не подтвердило данные пассажиров рейса.