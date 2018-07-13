Смоленский детсад вошёл в ТОП-1000 лучших в России

Сегодня, 11:09

Местные чиновники наградили учреждение сертификатом в 10 тысяч рублей.

Смоленский детсад «Рябинка» расположен в Дорогобужском районе. Он принял участие во всероссийском конкурсе «Образцовый детский сад». В результате он вошёл в ТОП-1000 лучших детсадов в России, заняв 187 место.

Представители пресс-службы администрации Дорогобужского района рассказали, что всего в данном конкурсе участие принимали 6122 дошкольных образовательных учреждений. Осмотр детских садов проводился в одни заочный этап в формате некой выставочной интернет-площадки, которая была открытой и публичной. Жюри оценило предоставленные им материалы при помощи специальной системы баллов.

Известно, что Дорогобужский детсад «Рябинка» уже успел поздравить Олег Грабар, который занимает пост главы муниципального образования. Он также вручил учреждению сертификат на сумму в 10 тысяч рублей.