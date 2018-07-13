В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собирать грибы

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Категорически не рекомендуется вести «тихую охоту» в населённых пунктах и вблизи крупных магистралей.

В Роспотребнадзоре с началом грибного сезона рассказали россиянам, как нужно правильно собирать грибы. На сайте ведомства появились рекомендации для тех, кто решил запастись вкусным, но нередко опасным продуктом. Специалисты надзорной службы предупреждают, что наибольшую опасность таят грибы, растущие в населённых пунктах, а также вблизи крупных магистралей. Собирать их лучше всего вдали от мест обитания людей, в экологически чистых районах.

Эксперты отметили, что нужно обращать внимание на внешний вид грибов. Старые, переросшие, дряблые или червивые грибы не стоит брать. Срезать же подходящие продукты нужно с целой ножкой. В Роспотребнадзоре рекомендуют собирать только те грибы, с которыми хорошо грибники знакомы. В вёдра и полиэтиленовые пакеты их лучше не класть, потому что они быстро теряют свежесть. Наиболее подходящей тарой может стать плетёная корзина. Придя домой, грибы нужно приготовить в тот же день, когда их собрали, поскольку они относятся к скоропортящимся продуктам.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать овощи и фрукты.