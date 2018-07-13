«Дети Дьявола»: Эксперты рассказали о случаях беременности демоническими детьми

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Женщина изрубила малыша на куски, когда он стал резать ей горло и произносить древние заклинания.

Беременных детьми-сатаны женщин изучают религиоведы по всему миру. Однако найти случаи беременности дьявольским существом специалистам не так уж и просто. Религиоведы рассказали, что в 13 веке были целые племена, которые поклонялись Дьяволу. Именно их женщины часто вынашивали антихристов. По записям средневековых историков исследователям удалось выяснить, что дети Дьявола начинали терзать свою мать ещё во время беременности, избивая утробу изнутри.

Говоря о подобных случаях, эксперты отмечают, что они происходят и до сих пор. В 2009 году полиция Сан-Антонио обнаружила в одном из домов мёртвого 3-недельного ребёнка. Он был порубан и порезан. Мозги, пальцы, лицо, руки и ноги малыша были разбросаны по всей комнате. На кровати сидела мать мальчика с перерезанным горлом и искусанной грудью.

Женщина в истерике рассказала, что в её сыне был Дьявол. Малыш во время кормления начал избивать свою мать и резать её различными предметами, произнося слова на неизвестном языке. Женщина же схватила топор и убила своего сына.

Похожий случай произошёл недавно в штате Юта. Там 28-летняя мать родила кричащее и вопящее существо, которое не было похоже на ребёнка. По словам местных священников, ребёнок сатаны терзал мать изнутри всю беременность. Врачи установили, что матка женщины была полностью разорвана на клочки.

В итоге, сразу после рождения матери антихриста помогли священники, ведь он реагировал на кресты. Они изгнали демона, и малыш сразу же стал здоровым ребёнком.

По словам религиоведов, последним ребёнком Дьявола был малыш из Техаса. К некой Изабелле Мирославы однажды пришёл Люцифер. Он заявил, чтобы женщина разделась. По словам пострадавшей, Дьявол изнасиловал её, заявив, что сын – антихрист и в 12 лет станет мировым правителем, обрушив на людей страдания.

Эксперты рассказали, что иногда женщины ради шутки прибегают к магическим дьявольским ритуалам, из-за которых могут забеременеть сыном Люцифера. Часто к такому способу прибегают колдуньи, но вот почему у обычных женщин встречаются случаи беременности демоническими детьми, специалисты-религиоведы объяснить не могут.