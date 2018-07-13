В Севастопольском дельфинарии приставы изъяли животных

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Две афалины, белуха и три северных морских котиков сменили место жительства.

Из «Страны Дельфинии» в Артбухте приставы изъяли животных. В городе начали обсуждать решение суда и даже заподозрили работников в халатности и непрофессионализме. Инцидент исчерпал себя после того, как заместитель начальника службы судебных приставов по Ленинскому району Севастополя Ольга Литвинова прокомментировала ситуацию. Оказалось, что с 22 июля 2018 года ООО «Страна Дельфиния» обязана передать на удержание указанных животных «Биологической станции».

Получатель имущества будет действовать с начала открытия, которое планируется провести в парке Победы. В социальных сетях горожане обсудили факт переезда любимцев. Люди негативно отнеслись к такому решению, поскольку в дельфинарии уже есть своя программа для переезжающих животных, их хорошо кормили и за ними хорошо ухаживали.