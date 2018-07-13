В Хакассии голодающий рассказал о коррупции и чиновничьем беспределе

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Это бизнесмен, против которого завели уголовное дело. Он обвиняется в том, что похищал деньги, выделенные для строительства жилья в селе Шира для погорельцев.

Голодающий рассказал о коррупции и чиновничьем беспределе в Хакассии. Варужан Абамян объявил голодовку 11 июля.

По его мнению, руководители-коррупционеры должны быть не только сняты со своих постов, но и лишены гражданства. От лица Абамяна информацию распространила правозащитница Полянская.

С её слов, Абамяну следователи вменяют в вину расхищение в 6 млн рублей. Такой вывод сделали местные эксперты. Независимые эксперты из Красноярского края пришли к иному мнению. Они посчитали, что тот, напротив, оказался в убытке на 2 млн рублей.

Голодающий уверен, всё происходящее с ним преследует цель, скрыть коррупцию, процветающую в Хакассии. Вспомнил он и о своих взаимоотношениях с республиканским экс-министром строительства.

Тот просил его поменять кабели. За выполненные работы расчёта не последовало. Все лишь смотрят и улыбаются. В договоре прописано, помимо прочего, бурение водяных скважин и установка насосов. Однако, по факту это делала другая фирма, которая и получила деньги.

Управлением строительства в Хакассии, со слов Абамяна, руководит человек, который делает то, что ему говорят.

Голодающий сообщил, что знает очень многое о коррупционных схемах, но его никто не спешит допрашивать по этим вопросам.