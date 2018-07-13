В Ростовской области нашли боеприпасы и обмундирование времён Второй мировой войны

Сегодня, 10:20

Найденные находки характерные для раннего периода военного конфликта.

В Ростовской области во время раскопок специалисты из поискового объединения «Миус Фронт» нашли десятки боеприпасов и обмундирование. Находка времён Второй мировой войны была сделана в районе Таганрога у реки Миус.

По словам экспертов, они нашли не только снаряды, но и личные вещи солдат, которые погибли во время боёв в 1941 году. Речь идёт о касках, лопатах, флягах и спецящиках.

В «Миус Фронте» отметили, что найденное вооружение и обмундирование характерно лишь для раннего периода войны.