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Впечатления детей стали результатом гостеприимной встречи в отчетной поездке.

Школьники из Маньчжурии прибыли в Красноярск с ответным визитом и провели насыщенный уик-энд в городе. Детей угощали местной едой, приглашали на мастер-классы, организовали отдых. Гости посетили серию мастер-классов по физике, химии и биологии, побывали на смотровой площадке, в дендрарии, «Роевом Ручье» и Бобровом логу, а также посетили музеи, набережную, остров Татышев и загородные лагеря. Такое пристальное внимание к детям не стало новостью для китайцев, которые не понаслышке знают о доброй душе и хлебо-сольности русских.

Школьники из Китая рассказали, что они думают о Красноярске. Им город показался загруженным машинами и людьми, но он смог сохранить свою красоту и спокойный ритм жизни людей. Сравнивая родной дом и Красноярск отчетливо видна разница – развита инфраструктура дает возможность людям отдыхать и с пользой проводить время.