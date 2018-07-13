Врач рассказала, чем вредны фрукты для человека

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Продукт станет вредным для людей с лишним весом, которые хотят похудеть.

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Чедия рассказала, какие фрукты лучше употреблять в уверенном количестве и чем они могуд быть вредны для человека. Безусловно большинство фруктов уникальны для человека и очень полезны. Дело в том, что они содержат не только витамины, но и клетчатку.

Тем не менее врач заявляет, что фруктами увлекаться не стоит людям, которые склонны к ожирению. Дело в том, что они могут ещё больше вредить фигуре, в разрез общественному мнению.

Дело в том, что содержащаяся во фруктах клетчатка является легкоусвояемыми углеводами. Больше всего это касается авокадо и яблок. То есть фрукты полезны для спортсменов из-за содержания клетчатки, но вот для толстых людей, которые хотят похудеть, она будет лишней.

Кроме того, как заявляют другие специалисты, во фруктах есть много глюкозы и различных сахаров. Всё это повышает уровень инсулина в крови, который играет ключевую роль в переработке и усвоении пищи. Тем, кто хочет похудеть, стоит держать уровень инсулина на низком уровне. Эта информация будет полезна и для диабетиков.

Однако отказываться от фруктов не стоит. Их нужно есть в соответствии с графиком занятий спортом. То есть перед физическими упреждениями уровень инсулина должен быть низким. Соответственно есть фрукты, и вообще есть, перед спортом не стоит. А вот вечером или утром данный продукт подойдёт очень хорошо.

Фрукты также полезны тем, у кого болезни желудочно-кишечного тракта. Но здесь стоит обратить внимание на их кислотность.