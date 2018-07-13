В Балахтинском районе в саду детей кормят консервами вместо молока

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В детском дошкольном учреждении «Светлячок» в Балахтинском районе дети вместо молока пили молокосодержащие консервы. Такие продукты запрещены для употребления детям.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку детских дошкольных заведений Балахтинского района. В детском саду «Светлячок» ревизоры нашли значительные нарушения в питании воспитанников. Оказалось, что детей кормили неправильным набором блюд, заменняя натуральные ингридиенты консервами. Так, на завтрак малышам не давали бутерброды, а на обед закуску. Кроме этого, натуральное молоко и молочные продукты заменяли консервами, в составе которых были составляющие, недопустимые в детском рационе.

Сотрудники кухни и медики учреждения не соблюдали правил распределения энергетической ценности во время составления меню, поэтому суточный рацион у детей был довольно скуден. В пищеблоке не соблюдались санитарные нормы, также он оказался не оборудован холодильниками в достаточном количестве, поэтому продукты хранились неправильно.

Проверяющие всю вину возложили на руководителя детского сада «Светлячок» и оштрафовали ее на три тысячи рублей. В кратчайшие сроки там должны устранить все недочеты.