«ДНР-ЛНР исчезнут завтра»: Страшные последствия разрушительной войны

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Войска НАТО будут удерживать границы, пока ВСУ начнут зачистку Донбасса.

То, что так называемые «ДНР-ЛНР» обречены, понятно даже самым скептически-настроенным людям. Об печальном для боевиков исходе говорят не только СМИ, но и крупнейшие мировые лидеры. Даже сами террористы понимают, что они боролись и умирали не за что и в результате, оказались никому не нужными.

Так спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Донбасс освободят миротворцы НАТО. Они зайдут в оккупированные территории и дойдут до законной украинской границы, а уже после них территории самопровозглашённых зачистят ВСУ. Если боевики сложат оружие – жизнь, если нет – суд по закону или уничтожение в результате боевых операций.

Как бы то ни было, но пока что освобождение Донбасса рассматривается только вдалеке. Стоит же разобраться, что будет, если «ДНР-ЛНР» исчезнут буквально завтра.

Высшие чины самопровозглашённых будут ликвидированы или спецслужбами РФ, или Украиной. Рядовые боевики будут или прятаться, или уедут в другую страну, или же их отправят на войну в Сирию.

Тех, кого поймают, будут судить. Но вопрос состоит в том, кого и как судить. Скорее всего, законы Украины изменят таким образом, что за решётку попадут только изменники родины, совершавшие тяжкие преступления. Если же какой-то условный повар, который варил боевикам «ДНР» и «ЛНР» кашу покается официально, то его не посадят в тюрьму, а просто ограничат права.

В Донецкой области после разрушительной войны Ренат Ахметов восстановит своё влияние. Его заводы и шахты-копанки никто не отнимет. К тому же он всегда был «добрым другом землякам». А вот в Луганской области такого человека не было. Регион был более чистым, поэтому кто станет его лидером - не понятно.

Страшные последствия войны также будут заключаться в том, что переселенцы наконец-то вернутся домой. Им придётся жить рядом с соседями, которые держали в руках оружие и убивали людей. Однако минимум 50% людей оккупированного Донбасса всегда были проукраинскими.

Плавный переходной период обеспечат СМИ и само государство. Без двух дней сепаратисты увидят, что в Украине нет никаких мифических «бандеровцев», что люди живут достойно и мирно. На фоне этого их мнение и изменится.