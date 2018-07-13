«Остаётся только молиться»: Девочка-индиго из Читы предсказала конец света в 2018-м

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Перед эпохой Белого Света спасены будут только добрые люди. Похожие предсказания были у Ванги и племён майя.

Девочка-индиго из Читы по имени Александра заявила, что вскоре на Землю обрушится сильный катаклизм. По словам ребёнка, конец света наступит уже в 2018-м. Во снах девочка увидела, что на Землю будут падать метеориты. В результате космической бомбардировки, как предсказала девочка, начнётся сильное изменение климата. В частности, начнёт сильно холодать.

Девочка-индиго предсказала, что люди начнут гибнуть именно от холода. Но в это же время, людям остаётся только молиться, чтобы избавиться от зла в своих душах. Дело в том, по словам провидицы, что Бог спасёт добрых людей.

Похожие мысли в 90-х годах высказывала знаменитая Ванга. Она утверждала, что только добрые люди спасутся от природных катастроф.

Такого же мнения поддерживались и племена майя. В их текстах указывалось, что новая эпоха начнётся с сильных природных катаклизмов.

После этого наступит эпоха Белого Света. По словам майя, этому поспособствуют Дети Белого Ягуара, или же дети-индиго.

Получается, что слова девочки из Читы являются неким предупреждением. Людям стоит взглянуть на себя и стать более добрыми, ведь всё зло будет уничтожено. Однако в это же время остаётся много непонятного, ведь категории и понятия «добра» со «злом» очень условные. Если верить девочке, то христианин согрешит и попадёт в ад. По православному учению, подобные предсказания и вера в них являются «дьявольскими делами». Если верить догматам, то все, кто верил девочке, станут «злыми» и попадут в Ад, так как Бог их не спасёт из-за нарушенной веры, что утверждает девочка-индиго Александра.

Дело в том, что в христианской религии истину может нести только Бог и верить нужно только в него, а все предсказания от других людей – грех.