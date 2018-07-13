Конфеты и микросхемы: «День без турникетов» приглашает москвичей и гостей столицы

Сегодня, 06:08

С 19 по 21 июля в Москве пройдет культмассовое мероприятие – акция «День без турникетов». В рамках акции горожане и гости столицы смогут посетить более 35 наукоемких предприятий региона, поучаствовать в научных конференциях, прослушать лекцию о развитии национальной промышленной отрасли.

«Это одна их самых любимых акций москвичей, – поделилась заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина. – В ходе мероприятия гости встретятся с экспертами инновационных производств, узнают много нового о развитии технической отрасли столицы, познакомятся с мировыми достижениями науки и техники».

«День без турникетов» проводится в Москве на регулярной основе. На некоторых предприятиях участники акции могут поучаствовать в производственном процессе – изготовить конфеты, испечь вкусные пирожные, собрать мебель или спаять сложную электронную микросхему.