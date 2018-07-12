Павел Глоба рассказал, что произойдет во время солнечного затмения в пятницу, 13‐го

Сегодня, 20:20

Чем чревато астрономическое явление и как следует себя вести представителям разных знаков зодиака, объяснил российский астролог.

Павел Глоба рассказал, чего стоит опасаться во время солнечного затмения, которое произойдет 13‐го июля, в пятницу.

По мнению Павла Глобы в этот день нужно быть очень внимательными на дороге, всячески избегать конфликтов и не создавать опасные ситуации. Все важные дела в этот день лучше отложить на потом, а если не получится, то любое решение нужно хорошо взвесить. Что касается рекомендаций для представителей определенного знака зодиака, то их нет. Глоба критически отнесся к астрологическим прогнозам, которые обещают везение или невезение для конкретного знака, и назвал их общими рекомендациями.

Тем не менее, Павел Глоба считает, что осторожность в этот день лишней ни для кого не будет. В тоже время, достоверно известно о негативном влиянии затмения на состояние здоровья людей страдающих хроническими заболеваниями, а также на психически неуравновешенных и излишне эмоциональных людей. Такие люди могут действительно почувствовать себя хуже.