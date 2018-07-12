Школьнице выписали штраф за шпаргалки на ЕГЭ

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Суд рассмотрел дело и принял решение взыскать с девочки 3 тысячи рублей.

В одной из школ на территории Белгородской области в Шебекино 14 июня прямо во время проведения единого государственного экзамена по «Обществознанию» выпускница пользовалась подсказками, которые были написаны на её левой руке.

В результате за нарушение девочкой порядков проведения итоговой аттестации её выгнали из-за шпаргалки с ЕГЭ. Мировым судьей было рассмотрено дело об административном правонарушении.

Постановлением выпускницу признали виновной в нарушении установленного законодательством РФ порядка проведения ЕГЭ. Школьнице выписали штраф в размере 3 тысяч рублей.