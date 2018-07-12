76-летний житель Нижегородской области бросал жену ради поездок в Европу

Сегодня, 19:07

Пенсионер в течение года откладывал понемногу, чтобы поехать в европейскую столицу.

76-летнему мужчине это пришло в голову ещё в 2014 году. Житель Нижегородской области сказал жене, что хочет сделать ей приятное – самостоятельно заняться работой на даче. Пожилая женщина обрадовалась, но на самом деле муж отправился не полоть грядки, а гулять по Вене. Он взял с собой много готовой еды, чтобы сэкономить на пропитании, а потом приобрёл билет на самый бюджетный авиарейс. По словам мужчины, бросать такие поездки он не собирается.

Сейчас пенсионер в Афинах, с удовольствием изучая местные достопримечательности. Помогают ему в этом записи в блокноте – с местными не знающий никакого языка, кроме русского, пожилой турист не разговаривает, а демонстрирует им заранее сделанные большими буквами наименования того, что хотел бы посетить. По словам пенсионера, в помощи ему ни разу не отказали.