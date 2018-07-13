МТС массово блокирует номера абонентов

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С каждым днём жалоб на необоснованные меры поступает всё больше.

Оператор сотовой связи МТС удивил многих абонентов радикальными мерами. На днях выяснилось, что компания массово блокирует номера телефонов. «Счастливчики» лишены возможности войти в личный кабинет на официальном сайте, воспользоваться мобильным приложением и даже пополнить счёт.

На телефон приходит сообщение от оператора, где сказано, что номер заблокирован и предлагается решить данный вопрос через визит в салон МТС. При себе при этом требуется иметь паспорт. У многих абонентов такой подход вызвал огромное возмущение. Объяснить причины в компании не спешат. Между тем, источники утверждают, что причиной столь радикальных и непопулярных мер стал новый закон, который вступил в действие с 1 июня. Согласно его положениям, сотовый оператор должен контролировать достоверность данных о личности абонента, указанных в договоре о предоставлении услуг. Если же есть подозрение, что SIM-карту использует третье лицо, она попросту блокируется.

Ранее мы писали, что «Билайн» зарегистрировал номер пользователя без его ведома. Мужчина пожаловался на незаконные действия оператора в социальных сетях.