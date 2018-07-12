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Среди населения Ростова есть не только поклонники мундиаля, а еще и пожилые люди, которые страдают от шума, доносящегося с фан-зоны.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что протестующих ростовчан против фан-зоны отправили в санатории на Кавказ. Недовольные пожилые пенсионеры, дома которых находятся близко к месту собрания болельщиков, неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние после «шумовой атаки» со стороны болельщиков.

Представители, которые отвечают за все организационные вопросы по поводу фан-сектора, приняли решение отправить «пострадавших» людей на Театральной площади в количестве 14 человек на Минеральные Воды Кавказа. Они там будут до тех пор, пока не закончится мундиаль. Губернатор отметил, что Ростов собираются «возрождать» и после ЧМ. Голубев говорит, что в левобережной зоне будут высаживать зеленые насаждения, а по всему городу постараются сохранять чистоту и порядок.