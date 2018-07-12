Дочь Пескова с детства мечтала гулять по кладбищу

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Дочь пресс-секретаря Президента Российской Федерации поделилась с поклонниками, что в детстве мечтала гулять по кладбищу.

В своём Instagram-аккаунте Елизавета Пескова рассказала своим поклонникам, что её любимыми мультфильмами из детства являются «Труп невесты» и «Кошмар перед Рождеством», к созданию которых приложил руку один из самых мрачных режиссёров современности Тим Бёртон. Сюжет обоих произведений затрагивает тему загробной жизни, а главными действующими персонажами в обеих готических сказках являются мертвецы.

Елизавета поделилась, что девочки в садике и школе мечтами улететь в сказочную страну Небыляндию вместе с жизнерадостным Питером Пэном из одноимённого мультфильма. Дочь Пескова в детстве фантазировала о том, что гуляет ночью по кладбищу со скелетом Джеком. Пользователи были шокированы такими откровениями и призвали родителей лучше следить за тем, что смотрят их дети и мечтают о встрече с призраками. Ведь одно дело просто мечтать, а другое – действительно пойти гулять по кладбищу.