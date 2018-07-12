«Море по колено»: В Тюмени голый мужчина устроил купания в лужах

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11 июля тюменцы увидели зрелище «не для слабонервных». Очевидцы сняли на видео «голый инцидент», который гуляет по просторам интернета.

Герою видео, видимо, «море по колено» - голый мужчина устроил купания в лужах прямо посреди Тюмени. Свои мокрые «игрища» бесстыжий тюменец приправил отборным матом и странными фразами. Помимо постыдного поведения, мужчина залез на крышу авто чужого автомобиля, стоял и просто смотрел на облака.

Это длилось недолго – вовремя подъехали сотрудники полиции. Очевидцы считают, что такое поведение плескавшегося в луже мужчины может быть связано с употреблением сильных наркотических веществ, которые дурманят рассудок.