Росконтроль не нашел рыбы в консервах

Сегодня, 15:50

Специалисты Росконтроля провели исследование образцов популярных рыбных консервов. В ходе проверки обнаружен ряд нарушений.

Сотрудники Росконтроля постоянно проверяют различные группы продуктов для мониторинга их качества. Так, в июле исследовали пять образцов рыбных консервов – кильки в томате. В качестве образцов выбрали популярные среди россиян бренды: «Вкусные консервы», «5 морей», «Крымское золото / Crimean Gold», «Балтийский невод», «Ультрамарин».

Эксперты рассказали, что томатный соус является очень важной составляющей консервы такого типа, хотя потребители большее внимание обращают на качество рыбы. Данный продукт изготовляется в соответствии ГОСТом, где должно быть не менее 70% рыбы, а только 30% томата.

После проверки выяснилось, что все производители не соблюдали данного стандарта – во всех образцах было очень мало рыбы. Так, в «Балтийском неводе» ее меньше всего - 55%, а больше всего рыбы (67%) в «Балтийском береге». Качество томатного сока тоже не во всех образцах было высоким. Так, в некоторых консервах он был коричневого цвета, что свидетельствует о низком качестве томата и растительного масла. Которые использовались для его производства.

По результатам проверки, образцы оказались безопасны для здоровья. Однако все они добавлены в список товаров с замечаниями.