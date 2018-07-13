Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как восполнить йододефицит

Сегодня, 01:15

Проблема недостатка йода в воде очень остро стоит в Волгоградской области. В 2017 году на территории области зарегистрировано 3672 случая заболеваний, связанных с йододефицитом. За год число таких заболеваний выросло на 7% и составляет 163,4 случая на 100 тысяч жителей области.

Почти четверть таких случаев – заболевания у детей. Йод считается «детским» микроэлементом, что подразумевает его необходимость для растущего организма. Но у взрослых также существует потребность в достаточном количестве йода.

Йод поддерживает правильной функционирование эндокринной и нервной систем, влияет на состояние зубов, волос и кожи. Йододефицит может привести к серьезным заболеваниям (например, эндемический зоб, кретинизм, гипотиреоз).

Ежедневно для нормального функционирования организма необходимо потреблять 150 мкг йода. Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, что это количество йода человек может получить с едой. Наибольшее его содержание – в морепродуктах и водорослях. Также есть йод в яйцах, сливочном масле, молочных продуктах, свекле, моркови, баклажанах и других овощах и фруктах.

Восполнить недостаток йода помогает йодированная соль. Но хранить ее нужно в закрытой посуде, тогда йод сохранится в течение 3-4 месяцев.