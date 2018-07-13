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Челябинск постоянно привлекает к себе внимание со стороны НЛО. На этот раз очевидец сделал устрашающие, но при этом фантастические снимки загадочного летательного средства.

Ночью 11 июля корреспондент сделал фото, на котором четко видно, как эскадрилья инопланетян повисла над Челябинском. Правда, у него не было специальных приборов, которые могли бы точно определить их координаты, хотя похоже, что инопланетные расы притаились недалеко от ж/д вокзала.

Свидетель необычного события утверждает, что явление он заметил в 1:30 ночи, а оставалось в небе почти до 4-х утра. Инопланетян, как говорит корреспондент, выдавали светящиеся точки. Наблюдательный житель Челябинска уверен, что это не блики и не звезды.

К данному явлению есть много вопросов, но ни на один ответа еще не получено. Вселенная до конца нами не изучена, а такие проявления, которые фиксируют жители Земли, могут наталкивать на мысль, что мы во Вселенной все же не одни.