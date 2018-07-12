«Оно рядом!»: Подростки случайно сфотографировали тёмный фантом

Сегодня, 14:40

Призраки и другие потусторонние силуэты нередко попадают на фотографии, на которые не должны были попасть. Часто их замечают только после повторного просмотра, что действительно пугает.

Группа молодых людей решила выяснить, на чьем гаджете камера делает лучшие фотографии. Из-за этого молодые люди сделали ряд снимков, которые даже разглядывать не стали. И фотографии так и остались бы без внимания, если не решение тёти одного из подростков просмотреть изображения. На одной из фотографий она нашла странный силуэт, который её напугал и заинтриговал одновременно.

Женщина сразу расспросила племянника о том, что попало на изображение, но ответить он не смог. Но на снимке отчетливо видно тёмный фантом, который стоит рядом с участницей фотографии, которая даже не смотрит в сторону фигуры. Силуэт внешне похож на размытый тёмный сгусток, с явно выраженными чертами человека. Сами подростки отмечают, что за весь вечер не произошло ничего сверхъестественного и фантомов они не видели.